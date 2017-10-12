Çerkez aktivist Ruslan Gvaşe açlık grevine ara verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çerkez Sürgünü ve Soykırımı'nın 153. yılında "izinsiz anma programı" yaptığı gerekçesiyle Lazarevsk Bölge Mahkemesi'nce para cezasına çarptırılan aktivist Ruslan Gvaşe'nin, 16 Ekim'deki duruşmaya kadar açlık grevine ara verdiği belirtildi.
Çerkez Sürgünü ve Soykırımı'nın 153. yılı kapsamında, 21 Mayıs'ta Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesi'nde, Çerkezler açısından sembolik öneme sahip ağaç Çığ Daxe'nin altında savaş ve sürgünde hayatını kaybeden Çerkezlerin ruhu için dua eden ve konuşma yapan eski Kıyı Boyu Şapsığ Derneği ve Şapsığ Yaşlılar Konseyi Başkanı Gvaşe, Lazarevsk Bölge Mahkemesi tarafından "izinsiz anma programı" yaptığı gerekçesiyle 10 bin ruble para cezasına çarptırılması üzerine geçen ay açlık grevine başladı.
Türkiye, ABD, Avrupa ülkeleri ve Kafkasya'da yaşayan Çerkezler, yaşanan durumu çeşitli şekillerde protesto etti.
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERKES-FED) son durumla ilgili yaptıkları açıklamada, Rus adaletsizliğini protesto etmek adına bu eylemi gerçekleştiren Ruslan Gvaşe'nin üç farklı hastalığı bulunduğu ve bu nedenle bir ayağını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"5 Ekim'de görülmesi gereken dava 16 Ekim'e ertelendi. Açlık grevinde vücut direncinin düşmesi üzerine çok sayıda destekçi Ruslan Gvaşe'ye açlık grevini sonlandırması çağrısında bulundu. Görüşmeleri ve kendisine iletilen mesajları doğru bulan, yaptığı protesto eyleminin amacına bir çeşit ulaştığını söyleyen aktivist, 16 Ekim'deki mahkemeye kadar açlık grevine ara vermeyi kabul etti. Adaletsiz uygulamaları protesto ve halkının sesini duyurmak için açlık grevine başlayan Gvaşe'ye yapılan tüm baskıları kınıyor, haklı mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğimizi ve her zaman yanında olacağımızı açıkça deklare ediyoruz."
15 EKİM'DE SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILACAK
Çerkez tarihçi Murat Yalçın ise ''Ne zamandan beri, kendi vatanında, kendi anadilinde dua ve konuşma yapmak suç haline geldi? Bu durumu suç sayıp ceza veren dünyada başka bir ülke yok. Bu durum bir halkın haklarını gasbetmektir. Ruslan Gvaşe üzerinden tüm Kafkasyalılara baskı uygulanmaktadır. Verilen ceza tüm Kafkasyalılara bir mesaj niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Çerkezlerin, 16 Ekim'de Krasnodar'da görülecek olan mahkeme öncesi yaşanan adaletsizliğe dikkati çekmek için sosyal medyada da kampanya başlatacaklarını belirterek, "15 Ekim Pazar günü #Ruslanisnotalone etiketi ile sosyal medyada bir kampanya yürütecekler ve Rusya'nın Çerkezlere yönelik adaletsiz tutumunu protesto edip Gvaşe'nin yanında olduklarını dile getirecekler." dedi.
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KAFFED ve ÇERKES-FED, Gvaşe'nin, protesto eyleminin amacına bir çeşit ulaştığı gerekçesiyle 16 Ekim'deki mahkemeye kadar açlık grevine ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi
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