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Filistin
13:52, 12 Ekim 2017 Perşembe

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İşgal ordusu Filistin'de 36 dönüm tarım arazisine el koydu
İşgal ordusu Filistin'de 36 dönüm tarım arazisine el koydu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 36 dönümlük tarım arazisine el koyduğu öğrenildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 36 dönümlük tarım arazisine el koyduğu bildirildi.

Ürdün Vadisi'ndeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Başkanı Mu'taz Bişara, el konulan tarım arazilerinin Filistinli çiftçilere ait olduğunu söyledi.

Bişara, "İsrail ordusu, bugün Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Badara bölgesinde yaşayan çiftçilere 36 dönümlük araziye el konulduğu yönündeki kararı bildirdi. Çiftçilerin elinde bu toprakların tapuları var ve onlarca yıldır buralarda zirai faaliyet yürütüyorlar. Bu el koyma kararının amacı Yahudi işgalcilerin lehine Filistinlileri buralardan sürmektir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, "konuyla ilgili bilgisi olmadığını" söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor. Bu bölgedeki Filistinliler geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

İsrail ordusu, yasa dışı 21 Yahudi işgal biriminin bulunduğu Ürdün Vadisi'nin yüzde 80'ninden fazlasını kontrolü altında tutuyor. 



İlgili Konular İsrail filistin
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