Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı sözcüsü Yahya Resul, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri sözcüsü Ryan Dillon ile Bağdat'taki bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında bin 316 örgüt militanının öldürüldüğünü belirten Resul, "Operasyonlar kapsamında Havice'de 7 bin 199 kilometrekarelik alan DEAŞ'tan geri alındı." dedi.
Resul, koalisyon güçlerinin Irak'a desteğine de değinerek, bu güçlere ait uçakların Havice operasyonları sırasında 284 kez hava keşfi gerçekleştirdiğini ifade etti.
Ortak Operasyonlar Komutanlığı sözcüsü Resul, Bağdat-Erbil arasındaki krize dair de şunları söyledi:
"Bağdat ile Erbil arasında sorunların çözümü için diyalog yolları var. DEAŞ'a karşı ortak mücadele veriyoruz ve bunları birlikte bertaraf edeceğiz. Tüm bileşenlerin güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz var."
Resul, DEAŞ'la mücadele kapsamında ise ülke güçlerinin örgüte karşı batıdaki çöl bölgelerinde operasyona devam ettiğini aktardı.
Koalisyon güçleri sözcüsü Dillon da DEAŞ'a karşı Irak'ı desteklediklerini dile getirerek, "Irak güçleri koalisyon güçlerinin desteğiyle hızlı ilerleme kaydediyor. Düşmanın (DEAŞ) zayıflık belirtileri ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.
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