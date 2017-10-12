İbadi'den 'Kerkük'e askeri operasyon' iddialarına cevap

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Hindistan'a 'tangolu' mesaj

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva, "Hindistan ile normal ve barışçıl ilişkiler geliştirmek için samimi arzumuzu ifade ettik ve gösterdik. Bununla birlikte tango iki kişilik bir danstır" dedi. Bacva, İngilizcedeki "tango iki kişilik bir danstır" deyişine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki barışçıl ilişkilerin ancak karşılıklı çaba ile sağlanabileceğini ifade etti