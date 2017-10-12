15:03, 12 Ekim 2017 Perşembe

Özbek okullarında bıçak taşımak yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Taşkent Hukuk lisesinde bir öğrenci aynı lisede okuyan iki öğrenciyi bıçaklama şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra ülkedeki tüm liselerde talebelerin "tehlikeli eşyalar bulundurmasına karşı” tedbir kampanyası başlatıldı.

Ozodlik radyosunun haberine göre, bir lise müdürü her sabah bu konuda öğrencilerde arama yapma çalışmasına bir saat ayırdıklarını söyledi.

Fergana şehrindeki turizm ve hizmet kolejinin rehber öğretmeni, Özbekistan Yüksek ve Orta Öğretim Eğitim Bakanlığı'nın ülkedeki tüm liseler öğrencilerine bıçak ve benzeri "tehlikeli eşyalar bulundurmasını” yasakladığını belirtti.

Taşkent'teki bir lise öğretmeni ise radyoya yaptığı açıklamada belediye başkanlığının da bu doğrultuda bir kararı olduğunu ve şehirdeki eğitim kurumlarının bu konuda denetimi arttırdığını söyledi.

Radyoya açıklama yapan öğretmen, "Her sabah, lise öğrencilerini saat 07.00 - 18.00 arası kontrolden geçiriyoruz. Bu kontrollerde bazı öğrencilerin bıçak ve başka demir aletler taşıdığına şahit olduk, cep telefonlarında ise şiddet sahneleri içeren video malzemeler bulundu” dedi.