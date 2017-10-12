Bakan Gül'den tutuklu konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili, "Tutuklu görevli, avukatı ile yarın görüşülecek. Türkiye'nin yaptığı tüm işler hukuka uygundur." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile vize krizi için "Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, aslında budur. " dedi.
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Düşünce Akademisi 13 Ekim Cuma günü açılıyor
Milli Savunma Bakanı Canikli,"ABD, YPG ile DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı. DEAŞ bittiğinde, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek." dedi.
İstanbul merkezli DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı." dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye girişte yeni sınav sistemini açıkladı. Sınavlar, 2 günde yapılacak. İlk gün YGS benzeri oturum olacak. Sorular ortak lise müfredatından gelecek
Pakistan Seçim Komisyonu, PTI Partisi lideri Han hakkında tutuklanma emri verdi. Han, komisyonun yargılama yetkisi olmadığını savunuyor
TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka'nın, İbrohimjon Asparov adlı şahsın Türkiye’ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal için keşif yaptı
Antalya Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'i silahla yaralayan polis memuru ile zabıt katibi eşi tutuklandı
Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK tarafından ihraç edilen savcı Sarıkaya'nın itiraflarıyla gündeme gelen Şemdinli davasında, sanık astsubaylar Kaya ve İldeniz ile PKK itirafçısı Ateş'in yeniden yargılanmasına karar verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.