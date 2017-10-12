15:15, 12 Ekim 2017 Perşembe

Bakan Gül'den tutuklu konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklama





Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili, "Tutuklu görevli, avukatı ile yarın görüşülecek. Türkiye'nin yaptığı tüm işler hukuka uygundur." dedi.

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