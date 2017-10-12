16:17, 12 Ekim 2017 Perşembe

Tunus'ta OHAL uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanmakta olan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile istişareleri sonucunda, ülke genelinde yarından itibaren bir ay süresince olağanüstü halin uzatılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak haziranda dört aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te cumhurbaşkanlığı muhafız alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı uygulama, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.