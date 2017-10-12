Libya'dan Rus diplomatik misyonuna çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Rus diplomatik misyonuna çalışmalarını yeniden başkent Trablus'tan yürütme çağrısında bulundu.
UMH Ulaştırma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya ile Rusya arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve üzerinde anlaşmaya varılan şartların hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlemek amacıyla Moskova'da iki gündür görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Libya heyetine başkanlık eden Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Abdullah Ebu Şekivat, iki ülkenin özellikle ulaştırma, elektrik, tarım ve hayvancılık alanlarında ilişkilerini geliştirme potansiyeli olduğunu ifade etti.
Toplantılarda Şubat 2011'de Muammer Kaddafi'ye karşı başlatılan devrimin ardından diğer yabancı şirketlerle birlikte ülkeyi terk eden Rus şirketlerinin durdurulan projelerine devam etmeleri için çalıştıklarını kaydeden Şekivat, bu görüşmenin sonuçlarının, Rus misyonu Libya'ya dönmeden gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Bazı Avrupa büyükelçiliklerinin Libya'ya döndüğüne dikkati çeken Şekivat, Rus diplomatik misyonunu da çalışmalarını yeniden başkent Trablus'tan yürütmeye çağırdı.
Rus diplomatik misyonu silahlı gruplar arasındaki şiddetli çatışmaların patlak vermesinin ardından 2014 yılında Libya topraklarını terk etmişti.
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