Almanya'daki terör saldırısının araştırma raporu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016 'da Noel pazarına kamyonla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili nihai soruşturma raporu, olayda güvenlik makamlarının büyük ihmalleri olduğunu ortaya koydu.
Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, başkent Berlin'de, soruşturma raporunu hazırlayan Bruno Jost ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, söz konusu terör saldırısının gerçekleşebilmiş olmasında sadece yerel değil, federal düzeydeki güvenlik makamlarının da ihmalleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Geisel, saldırıda yaşanan ihmallerin sebeplerinin araştırılabilmesi için Federal Meclis'in (Bundestag) de bir özel komisyon oluşturması çağrısında bulundu.
Raporun ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulunan Jost da, saldırgan Anis Amri'nin ilk olarak Baden-Württemberg eyaletinde sığınmacı olarak kayda alındığını ve normalde bu eyalette yaşaması gerektiğini, ancak kendisinin daha sonra Kuzey-Ren Vestfalya üzerinden Berlin'e gittiğini anlattı.
Amri'nin Berlin polisi tarafından tehlikeli kişiler listesine de alındığını, ancak buna rağmen gözlemlenmesinde gecikildiğini belirten Jost, ancak bunun yasal işlemlerden dolayı gecikmiş olmasının doğal olduğunu söyledi.
Jost, Amri'nin geniş çaplı uyuşturucu ticareti yaptığının da tespit edildiğini, daha sonra da bu sebeple güvenlik birimleri tarafından gözlemlendiğini, ancak o zamanlar terör şüphesi bulunmadığı için 24 saat aralıksız izlenmediğini kaydetti.
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