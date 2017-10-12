Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:00, 12 Ekim 2017 Perşembe
Avrupa
17:44, 12 Ekim 2017 Perşembe

  • Paylaş
AKPM Arakan için harekete geçilmesini istedi
AKPM Arakan için harekete geçilmesini istedi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi İşler Komisyonu, Arakanlı Müslümanlar konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler Komisyonu, üye ülkelere, Arakanlı Müslümanların trajedisine sessiz kalmama çağrısı yaptı.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu, Arakan'da yaşanan derin endişe verici insani durum hakkında bir bildiri yayımladı.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonlar düzenlediği ve binlerce sivilin bu operasyonlarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Myanmar yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) yardım ajansının yardımlarını engellediği ve binlerce sivilin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Arakan'da insan hakları ve Avrupa Konseyi değerlerinin yıpratıldığı ve ayaklar altına alındığına dikkat çekilerek "Avrupa Konseyi üye ülkeleri, bu trajediye son vermek ve sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla elinden gelen çabayı göstermelidir." ifadesi kullanıldı.

Arakan'da yaşananların insani bir trajedi olduğunun altı çizilirken uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapılarak acil tedbir alınmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği kaydedildi.

İlk tedbir olarak şiddete son verilmesi ve insani yardımların bölgeye serbestçe girebilmesinin sağlanması gerektiğine işaret edilerek "Uluslararası toplum, acil olarak bölgeye insani yardım göndermelidir." görüşü paylaşıldı.

AKPM ACİL GÜNDEME ALMAMIŞTI

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Arakan'daki saldırılar ve soykırımın tüm uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Küçükcan, "Avrupa Konseyi, dünyanın neresinde olursa olsun, insan haklarına, demokrasiye veya sivillere saldırı olduğu zaman incelemeler yapar ve raporlar hazırlar. Biz de AKPM Türk heyeti olarak Sonbahar Oturumunda Arakan'daki Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri, saldırı ve soykırımın Genel Kurulda acil gündeme alınıp görüşülmesi teklifinde bulunmuştuk. Bu öneri kabul edilmedi. Biz de bunun peşini bırakmayarak komisyonlarda bu konunun takipçisi olduk ve Siyasi İşler Komisyonu tarafından bugün bu bildiri yayınlandı." dedi.



İlgili Konular akpm arakanlı müslümanlar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Doğu Guta'da abluka inanılmaz hal aldı'
'Doğu Guta'da abluka inanılmaz hal aldı'

Suriye'de Esed güçlerinin ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesi insani yardım sorumlusu Emin Muhammed Saur, ablukanın çok sıkılaştığını, gıda, ilaç, akaryakıt ve hiçbir temel ihtiyaç maddesinin kalmadığını söyledi.
Azerbaycan'da füze ve top atışlarıyla tatbikat
Azerbaycan'da füze ve top atışlarıyla tatbikat

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdi.
Uzlaşma hayata geçince Abbas Gazze'ye gidecek
Uzlaşma hayata geçince Abbas Gazze'ye gidecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fetih ve Hamas arasında varılan uzlaşı anlaşmasının hayata geçirilmesinin ardından Gazze Şeridi'ni ziyaret edecek
Almanya'daki genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı
Almanya'daki genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarının açıklandığı bildirildi
Mısır'da yeni bir piramit keşfedildi
Mısır'da yeni bir piramit keşfedildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de Altıncı Hanedan (MÖ 2345- MÖ 2181) dönemine ait olduğu düşünülen küçük bir piramitin keşfedildiği bildirildi
Hollanda'da yeni hükümeti kurma görevi Rutte'a verildi
Hollanda'da yeni hükümeti kurma görevi Rutte'a verildi

Hollanda'da, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte, ülkede yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.
AKPM Arakan için harekete geçilmesini istedi
AKPM Arakan için harekete geçilmesini istedi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi İşler Komisyonu, Arakanlı Müslümanlar konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Almanya'daki terör saldırısının araştırma raporu açıklandı
Almanya'daki terör saldırısının araştırma raporu açıklandı

Almanya'da geçen Noel tatili döneminde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili rapor açıklandı. Rapor, saldırıda güvenlik makamlarının büyük ihmali olduğunu ortaya çıkardı
Hamas ve Fetih uzlaşı anlaşmasını imzaladı
Hamas ve Fetih uzlaşı anlaşmasını imzaladı

Hamas ve Fetih heyetleri, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar göreve başlaması konusunda anlaştı
Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

atar Hayır Kurumu binden fazla Arakanlı Müslüman aileye gıda yardımı dağıttı
Arnavutluk'ta yakalanan Türklerin iade süreci başladı
Arnavutluk'ta yakalanan Türklerin iade süreci başladı

Sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'nı geçip karısı ve iki çocuğuyla İtalya'ya ulaşmaya çalışan Aydoğmuş'un Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı
Libya'dan Rus diplomatik misyonuna çağrı
Libya'dan Rus diplomatik misyonuna çağrı

Libya ile Rusya arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve üzerinde anlaşmaya varılan şartların hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlemek amacıyla Moskova'da iki gündür görüşmeler yapıldığı belirtildi.
ABD UNESCO'dan çekiliyor
ABD, UNESCO'dan çekiliyor

Filistin'in üyeliği konusundaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığın ardından ABD, UNESCO'dan çekilme kararı aldı
Tunus'ta OHAL uzatıldı
Tunus'ta OHAL uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ülke genelinde yarından itibaren bir ay süresince olağanüstü halin uzatılmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Kararlılık Fırtınası'nın 900'üncü gününde Yemen
Kararlılık Fırtınası'nın 900'üncü gününde Yemen

Yemene askeri operasyonunun başladığı 26 Mart 2015'ten bu yana geçen 900 günlük sürede, 9 bin kişi öldü, 3 milyon sivil göç etmek zorunda kaldı
Musul'da DEAŞ sonrası ilk banka şubesi açıldı
Musul'da DEAŞ sonrası ilk banka şubesi açıldı

DEAŞ sonrası Musul'da açılan ilk banka Mühendisin Mahallesi'nde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Haberler

Arakanlı Müslümanlara saldıran fanatik Budistlere hapis cezası
Arakanlı Müslümanlara saldıran fanatik Budistlere hapis cezası

Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

Arakanlı Müslümanlara ait yakılan evler görüntülere yansıdı
Arakanlı Müslümanlara ait yakılan evler görüntülere yansıdı

Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara 2,5 milyon dolarlık yardım
Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara 2 5 milyon dolarlık yardım

Almanya'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılara protesto
Almanya'da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılara protesto

Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde | FOTO
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde FOTO

Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya desteği arşiv belgelerinde
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya desteği arşiv belgelerinde

Arakanlı Müslümanları taşıyan iki tekne alabora oldu
Arakanlı Müslümanları taşıyan iki tekne alabora oldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 