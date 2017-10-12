AKPM Arakan için harekete geçilmesini istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler Komisyonu, üye ülkelere, Arakanlı Müslümanların trajedisine sessiz kalmama çağrısı yaptı.
AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu, Arakan'da yaşanan derin endişe verici insani durum hakkında bir bildiri yayımladı.
Myanmar'da güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonlar düzenlediği ve binlerce sivilin bu operasyonlarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Myanmar yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) yardım ajansının yardımlarını engellediği ve binlerce sivilin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, Arakan'da insan hakları ve Avrupa Konseyi değerlerinin yıpratıldığı ve ayaklar altına alındığına dikkat çekilerek "Avrupa Konseyi üye ülkeleri, bu trajediye son vermek ve sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla elinden gelen çabayı göstermelidir." ifadesi kullanıldı.
Arakan'da yaşananların insani bir trajedi olduğunun altı çizilirken uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapılarak acil tedbir alınmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği kaydedildi.
İlk tedbir olarak şiddete son verilmesi ve insani yardımların bölgeye serbestçe girebilmesinin sağlanması gerektiğine işaret edilerek "Uluslararası toplum, acil olarak bölgeye insani yardım göndermelidir." görüşü paylaşıldı.
AKPM ACİL GÜNDEME ALMAMIŞTI
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Arakan'daki saldırılar ve soykırımın tüm uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Küçükcan, "Avrupa Konseyi, dünyanın neresinde olursa olsun, insan haklarına, demokrasiye veya sivillere saldırı olduğu zaman incelemeler yapar ve raporlar hazırlar. Biz de AKPM Türk heyeti olarak Sonbahar Oturumunda Arakan'daki Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri, saldırı ve soykırımın Genel Kurulda acil gündeme alınıp görüşülmesi teklifinde bulunmuştuk. Bu öneri kabul edilmedi. Biz de bunun peşini bırakmayarak komisyonlarda bu konunun takipçisi olduk ve Siyasi İşler Komisyonu tarafından bugün bu bildiri yayınlandı." dedi.
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