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Güncelleme: 18:10, 12 Ekim 2017 Perşembe

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Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 62 gözaltı
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 62 gözaltı

Osmaniye merkezli 33 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 62'si yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Osmaniye merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 62'si yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 56'sı muvazzaf olmak üzere 75 askeri personel hakkında 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında çeşitli rütbelerdeki muvazzaf askerlerin de yer aldığı 62 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 13 şüpheliden 11'nin başka bir soruşturmada tutuklu olduğu, 2 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi
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