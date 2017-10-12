Güncelleme: 18:16, 12 Ekim 2017 Perşembe

Hollanda'da yeni hükümeti kurma görevi Rutte'a verildi





Hollanda'da, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte, ülkede yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hollanda'da, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte, ülkede yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Hollanda Parlamentosu, ülkede kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyonun anlaştığı hükümet protokolü üzerinde tartışmak için bir araya gelerek Rutte'ye yeni hükümeti kurma görevi verdi. Rutte, parlamentoda yaptığı konuşmada, dört partiden oluşacak yeni kabineyi 26 Ekim'de sunmayı hedeflediğini söyledi. Hollanda'da 15 Mart 2017'deki genel seçimden 209 gün sonra yeni hükümeti kurma çalışmalarında, üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü açıklanmıştı. Son seçimlerde, VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 19, Demokrat 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14, Yeşil Sol (GL) 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkı kazanmıştı. Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşanıyor.

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