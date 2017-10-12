Aydın'da 25 şirkete kayyum atandı

Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bazı şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.
Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar kapsamında, aralarında ülke genelinde bayileri bulunan Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu 25 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.
Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, 4 Ağustos'ta tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada ölen teröristler ile Seydikemer ilçesinde yakalanan terörist ve onlara yardım ve yataklık edenlerin kimlikleri tespit edildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti'nin en önemli yapılarından antik tiyatro, başlatılan kazılarla gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği belirtilen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Aydın 2. Sulh Hakimliği, aralarında Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu Aydın merkezli 25 şirkete kayyum atanmasına karar verdi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi.
Osmaniye merkezli 33 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 62'si yakalandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile vize krizi için "Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, aslında budur. " dedi.
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Düşünce Akademisi 13 Ekim Cuma günü açılıyor
Milli Savunma Bakanı Canikli,"ABD, YPG ile DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı. DEAŞ bittiğinde, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek." dedi.
İstanbul merkezli DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı." dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye girişte yeni sınav sistemini açıkladı. Sınavlar, 2 günde yapılacak. İlk gün YGS benzeri oturum olacak. Sorular ortak lise müfredatından gelecek
Pakistan Seçim Komisyonu, PTI Partisi lideri Han hakkında tutuklanma emri verdi. Han, komisyonun yargılama yetkisi olmadığını savunuyor
TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.