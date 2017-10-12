Aydın'da 25 şirkete kayyum atandı

Erdoğan: Koskoca ABD'yi Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun

Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile vize krizi için "Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, aslında budur. " dedi.