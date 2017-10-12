Güncelleme: 18:59, 12 Ekim 2017 Perşembe

Uzlaşma hayata geçince Abbas Gazze'ye gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Fetih ve Hamas arasında varılan uzlaşı anlaşmasının hayata geçirilmesinin ardından Gazze Şeridi'ni ziyaret edeceği bildirildi.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani yaptığı açıklamada, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve Fetih hareketleri arasında varılan anlaşmanın hayata geçmesinin ardından Abbas'ın Gazze'ye gideceğini söyledi.

Abbas'ın "elektrik sevkiyatını azaltma ve çalışanların maaşlarını düşürme" gibi yaptırımlardan vazgeçeceğini belirten Fityani, bununla birlikte Abbas'ın Gazze ziyaretinin "Kahire'de varılan anlaşmanın sahada etkili bir şekilde hayata geçirilmesine bağlı" olduğunu kaydetti.

HAMAS'TAN ABBAS'A TEBRİK TELEFONU

Öte yandan, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Abbas'ı arayarak Kahire'de varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti.

Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sinvar'ın Abbas'ı arayarak tebrik ettiği ifade edildi ancak, konuşmaya dair detay verilmedi.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında Filistin’deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" bugün imzaladı. Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze’deki tüm görevlerini, Batı Şeria’da olduğu gibi yerine getirecek.