Güncelleme: 19:16, 12 Ekim 2017 Perşembe

Azerbaycan'da füze ve top atışlarıyla tatbikat



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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, füze ve topçu birliklerinin savaş yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat başladı. Tatbikatta, füze ve topçu birliklerinin intikali, karar alınması, gizliliğin korunması kaydıyla ateş noktalarının seçilmesi ve yer değiştirilmesi gibi görevler icra edildi. Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı tatbikatta, insansız hava araçları da yer aldı.

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