Eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği belirtilen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'nu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Başkomiser Halil İbrahim Alan'ı ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, eski Başkomiser Halil İbrahim Alan ve tutuksuz sanık eski polis Erdoğan İkiz ile avukatları katıldı.
Sanıkların avukatları esas hakkında savunma yaparken, sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'nu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Halil İbrahim Alan'ı da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran heyet, sanığın hal ve tavırlarını dikkate alarak cezasını müebbete çevirdi.
Heyet, sanıklar hakkında ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından dava açılmış olsa da bu suçların ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundaki hukuki değer ile aynı olduğunu belirterek, bu suçlardan ceza vermedi.
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erdoğan İkiz'in suç işlediğinin sabit olmadığından beraatine hükmetti.
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği belirtilen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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