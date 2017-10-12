Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkarılacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde "Apameia Antik Kenti"nin en önemli yapılarından antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı.
Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, yaptığı açıklamada, antik kentte ilk kurtarma kazılarının 1986-1989 yıllarında yapıldığını söyledi.
Sonraki yıllarda bölgede kaçak kazıların çoğalması ve tahribat nedeniyle yeniden temizlik çalışması ihtiyacı oluştuğunu anlatan Üyümez, "Kurtarma kazılarında buradaki antik tiyatro ile ilgili bilgilere ulaşılmıştı. Tiyatro, Dinar'ın kuzeyindeki Üçlerce Tepesi eteklerinde bir kayanın üzerine inşa edilmiş." dedi.
Üyümez, tiyatronun Apameia'daki en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Apameia antik dönemde Efes'ten sonra Anadolu'nun önemli ikinci büyük kenti. Bu kentler Persler döneminde saltanat merkezi olmuş. Antik dönemde bölgenin merkezi durumunda. Bu tiyatro ilk defa Helenistik dönemde yapılmış, daha sonra Roma döneminde tamir edilip tekrar kullanılmış. Milattan önce 2. yüzyıldan şu haliyle günümüze ulaşmış kalıntılar bulunmaktadır."
Antik tiyatronun oldukca büyük bir yapı olduğuna işaret eden Üyümez, şu bilgileri aktardı:
"Yaklaşık 8 bin kişilik olduğu düşünülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle yerel imkanla yapılan bir çalışma devam ediyor. Temizlik aşamasında olan çalışmalar önümüzdeki yıllarda üniversitenin de katkısıyla daha geniş bir şekilde sürdürülecek. Dinar'da her yıl düzenlenen Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali'nin burada gerçekleştirilebileceği düşünülüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecektir."
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada ölen teröristler ile Seydikemer ilçesinde yakalanan terörist ve onlara yardım ve yataklık edenlerin kimlikleri tespit edildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti'nin en önemli yapılarından antik tiyatro, başlatılan kazılarla gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği belirtilen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Aydın 2. Sulh Hakimliği, aralarında Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu Aydın merkezli 25 şirkete kayyum atanmasına karar verdi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi.
Osmaniye merkezli 33 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 62'si yakalandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile vize krizi için "Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, aslında budur. " dedi.
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Düşünce Akademisi 13 Ekim Cuma günü açılıyor
Milli Savunma Bakanı Canikli,"ABD, YPG ile DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı. DEAŞ bittiğinde, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek." dedi.
İstanbul merkezli DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı." dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye girişte yeni sınav sistemini açıkladı. Sınavlar, 2 günde yapılacak. İlk gün YGS benzeri oturum olacak. Sorular ortak lise müfredatından gelecek
Pakistan Seçim Komisyonu, PTI Partisi lideri Han hakkında tutuklanma emri verdi. Han, komisyonun yargılama yetkisi olmadığını savunuyor
TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.