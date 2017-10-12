19:38, 12 Ekim 2017 Perşembe

'Doğu Guta'da abluka inanılmaz hal aldı'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed güçlerinin ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesi insani yardım sorumlusu Emin Muhammed Saur, ablukanın çok sıkılaştığını, gıda, ilaç, akaryakıt ve hiçbir temel ihtiyaç maddesinin kalmadığını söyledi.

Muhaliflerin oluşturduğu Doğu Guta İnsani Yardım Koordinasyon Komitesi yetkilisi Saur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlığa, insani yardım kuruluşlarına ve bütün dünyaya yardım çağrısı yapıyoruz. Abluka artık çok serleşti. İnanılmaz bir hal aldı. Gıda, ilaç, akaryakıt ve hiçbir temel ihtiyaç maddesi kalmadı." dedi.



Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığını belirten Saur, "Şu an ablukanın en yoğununu yaşıyoruz. Sizden bir an önce müdahale etmenizi istiyoruz. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.



Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor.



Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi.



Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.