Muğla'daki PKK'lıların kimlikleri belirlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen ve Seydikemer ilçesinde yakalanan PKK'lıların kimliklerinin belirlendiği bildirildi.
Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın Ege ve Akdeniz bölgelerine sızma girişimi çerçevesinde, bir süre önce Muğla'ya sevk ettiği teröristler ile yardım ve yataklık edenlerin, güvenlik güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda eylem-etkinliklerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlarda 6 teröristin sağ, 6 teröristin ise ölü ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bir teröristi yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Muğla dışından söz konusu teröristlere yardım ve yataklık yapmak için gelen 6 şüphelinin de yakalandığına işaret edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Sağ olarak ele geçirilen teröristler ile yardım-yataklık yapanların tamamı tutuklanarak cezaevine konulmuşlardır. İlimiz genelinde kamu düzeni, asayiş, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Polis ve jandarma ekiplerince, Seydikemer ilçesi Kumluova Kavşağı bölgesinde 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, kontrol noktasında durdurulan iki araç içerisinde dört PKK mensubu ile üç iş birlikçi yakalanmıştı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu teröristlerin, Türk vatandaşları olduğu belirlenen "Gabar" kod adlı grup sorumlusu Ekrem Altay, "Kamuran" kod adlı Veysi Sengil, "Ferhat" kod adlı Velat Aşan ve "Firaz" kod adlı Mehmet Can Yiğirer olduğu belirlendi.
Köyceğiz ilçesindeki çatışmada ölü geçirilenlerin ise "Xalit" kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen terörist ile "Fırat" kod adlı Musa Arslan, "Aliser" kod adlı Rojhat Seçkin, "Varger" kod adlı İlyas Demir ve "Adil" kod adlı Suriye uyruklu açık kimliği tespit edilemeyen terörist olduğu tespit edildi.
Köyceğiz ilçesindeki patlamada ölen teröristin de "Erdal" kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen İranlı terörist olduğu belirlendi.
Lazkiye'den teröristleri getiren geminin kaptanının, Suriye uyruklu Ossama Joni, mürettebatının da PKK/KCK örgüt üyesi Suriye uyruklu "Fuat" kod adlı Mohammad Khir, Ahmad Abo Dest ve Monir Dib olduğu öğrenildi.
Türk vatandaşları Adnan Yiğirer, Mustafa Yiğirer ve İsmail Bozdağ'ın, Mersin'den araçlarla gelerek Seydikemer ilçesinde kırsaldaki teröristlere yardım ettikleri bildirildi.
Köyceğiz'deki çatışmadan kaçan ve aranan teröristin de "Reşit" kod adlı Serbest Şenlik olduğu belirlendi.
Operasyonlar kapsamında ilk olarak Van'da yakalanarak tutuklanan teröristin ise Muğla'daki gruplarla bağlantılı olduğu tespit edilen "Serdar" kod adlı Mehmet Çiftçi olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada ölen teröristler ile Seydikemer ilçesinde yakalanan terörist ve onlara yardım ve yataklık edenlerin kimlikleri tespit edildi
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