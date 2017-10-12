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Afrika
19:57, 12 Ekim 2017 Perşembe

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Kenya'da muhalefetin protesto gösterileri yasaklandı
Kenya'da muhalefetin protesto gösterileri yasaklandı

Kenya'da hükümet, devlet başkanı seçimine günler kala muhalefet partilerinin düzenlediği protesto gösterilerini yasakladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'da hükümetin, devlet başkanı seçimine günler kala muhalefet partilerinin düzenlediği protesto gösterilerini yasakladığı bildirildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, basına açıklamasında, muhalefetin düzenlediği seçim komisyonu karşıtı gösterilerin, "barışı ihlal tehlikesi" taşıdığı gerekçesiyle başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Mombasa eyaletlerinde yasaklandığını belirtti.

Matiangi, yasak kararının "mevcut açık ve yakın bir tehlikeden" dolayı Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda alındığını ifade etti.

Kenya'da seçim komisyonu başkanı ve üyelerinin istifasını isteyen muhalefet destekçileri, Nairobi, Mombasa ve Kisumu eyaletleri başta olmak üzere son bir aydır ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyordu.

Öte yandan muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın birkaç gün önce başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından, daha önce 8 Ağustos'ta yapılan ancak iptal edilen seçime katılan adayların 26 Ekim'deki yarışa dahil olabilecekleri duyuruldu.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde, oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını duyurmuştu.



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Afrika Haberleri
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