AYM'den, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açacak karar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki "Ergenekon" davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini tamamladı.
Yüksek Mahkeme heyeti, ön incelemede, gönderilen evrak ve iddianamede eksiklik bulunup bulunmadığını ele aldı.
Genelkurmay başkanlarının yargılanmasını Başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanması için Başbakanın izni gerekiyor.
Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi heyeti Başbakandan bu iznin istemesine karar verdi, diğer 18 sanık için ise dosya ayrıldı.
Başbakan izni gelene kadar Başbuğ ile ilgili dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılmasının 11 Şubat 2014'te kabul edilen kanun maddesi gereğince Başbakanın iznine tabi tutulduğu belirtilen kararda, Başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek görülürse soruşturma dosyasının Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderileceği kuralının getirildiği aktarılmıştı.
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AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Başbakan izni gelene kadar Başbuğ ile ilgili dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.
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