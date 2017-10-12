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Güncelleme: 01:47, 13 Ekim 2017 Cuma

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Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi
Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner sınır bölgesine sevk edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner, Reyhanlı ilçesinde sınır hattına konuşlandırıldı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, ambulans ve konteynerler Hatay'a ulaştı. 

İntikalin yapılacağı İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesine gelen askeri araçlar, konuşlandırılacakları sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait Kimyasal, Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) aracı da Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.



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