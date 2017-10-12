Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:07, 13 Ekim 2017 Cuma
Güncel
Güncelleme: 23:18, 12 Ekim 2017 Perşembe

  • Paylaş
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti
Foto: Arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yerinin değiştiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yeri değişti.

HSK 1. Dairesinin adli ve idari yargı kararnameleri, Kurulun internet sitesinden yayımlandı.

Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Kemal Demirdön ve Cevat İşlek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ahmet Hamdi Kaya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ergün Şahin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Ankara Cumhuriyet savcıları Ender Coşkun, Aytekin Cenikli, Özgür Kamışlık, Ahmet Akça, Musa Yücel ve Ramazan Dinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Meral Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Aydın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

İzmir Cumhuriyet savcıları Ömer Doğruöz, Mehmet Alyaprak ve Necla Avcı Giritli, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Bu arada, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de Yargıtay tetkik hakimliğine getirildi.

HSK kararnamesiyle 267'si adli, 20'si idari yargı olmak üzere toplam 287 hakim ve savcının görev yeri değişti.



İlgili Konular HSK
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yerinin değiştiği bildirildi
Vizyoner'17 zirvesinde Ülker ve Bim yöneticileri konuştu
Vizyoner'17 zirvesinde Ülker ve Bim yöneticileri konuştu

Müsiad'ın Vizyoner'17 programının ikinci gününde Yıldız Holding ve BİM'in üst düzey yöneticileri Türkiye'nin Dönüşümü panelinde konuştular
AYM'den Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açacak karar
AYM'den, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açacak karar

AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Başbakan izni gelene kadar Başbuğ ile ilgili dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.
Muğla'daki PKK'lıların kimlikleri belirlendi
Muğla'daki PKK'lıların kimlikleri belirlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada ölen teröristler ile Seydikemer ilçesinde yakalanan terörist ve onlara yardım ve yataklık edenlerin kimlikleri tespit edildi
Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkarılacak
Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkarılacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti'nin en önemli yapılarından antik tiyatro, başlatılan kazılarla gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.
Eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet
Eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği belirtilen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aydın'da 25 şirkete kayyum atandı
Aydın'da 25 şirkete kayyum atandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Aydın 2. Sulh Hakimliği, aralarında Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu Aydın merkezli 25 şirkete kayyum atanmasına karar verdi
Emlak Vergisi' tasarısı TBMM'de kabul edildi
'Emlak Vergisi' tasarısı TBMM'de kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi.
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 62 gözaltı
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 62 gözaltı

Osmaniye merkezli 33 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 62'si yakalandı.
Bakan Gül'den tutuklu konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklama
Bakan Gül'den tutuklu konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ABD konsolosluk görevlisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Koskoca ABD'yi Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun
Erdoğan: Koskoca ABD'yi Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun

Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile vize krizi için "Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, aslında budur. " dedi.
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açılıyor
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açılıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Düşünce Akademisi 13 Ekim Cuma günü açılıyor
Canikli ABD YPG'ye 50 bin kişilik orduyu donatacak silah verdi
Canikli: ABD, YPG'ye 50 bin kişilik orduyu donatacak silah verdi

Milli Savunma Bakanı Canikli,"ABD, YPG ile DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı. DEAŞ bittiğinde, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek." dedi.
İstanbul merkezli DHKP C operasyonunda 11 tutuklama
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 11 tutuklama

İstanbul merkezli DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı
Türk ve ABD temsilcileri vize için bir araya gelecek'
'Türk ve ABD temsilcileri vize için bir araya gelecek'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı." dedi.
Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi belli oldu
Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi belli oldu

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye girişte yeni sınav sistemini açıkladı. Sınavlar, 2 günde yapılacak. İlk gün YGS benzeri oturum olacak. Sorular ortak lise müfredatından gelecek

Haberler

HSK 3 yeni kararname yayınladı
HSK 3 yeni kararname yayınladı

Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi
Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi

İdari yargıda 154 hakimin görev yeri değiştirildi | LİSTE
İdari yargıda 154 hakimin görev yeri değiştirildi LİSTE

Yargıtay'a seçilen yeni üyelerin isimleri Resmi Gazete'de
Yargıtay'a seçilen yeni üyelerin isimleri Resmi Gazete'de

Yargıtaya 7 yeni üye seçildi
Yargıtaya 7 yeni üye seçildi

780 hakim-savcının görev yeri değişti, 32 ile yeni başsavcı atandı | LİSTE
780 hakim-savcının görev yeri değişti 32 ile yeni başsavcı atandı

HSK'dan açıklama
HSK'dan açıklama

HSK'nın atama kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK'nın atama kararnamesi Resmi Gazete'de






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 