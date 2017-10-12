İran'dan ABD'nin DMO kararı için 'savaş ilanı sayarız' çıkışı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran Devrim Muhafızları'nın (DMO) ABD tarafından terör listesine alınmasının, ülkesine karşı "savaş ilanı" anlamına geleceğini söyledi.
Fars Haber Ajansının haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları sırasında yabancı basın mensuplarının gündemdeki "ABD'nin nükleer anlaşma hakkındaki siyaseti ve DMO'nun terör listesine alınma ihtimali" konusundaki sorularını cevapladı.
Salihi, DMO'nun ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından terör listesine alınmasının "ABD'nin İran halkına yönelik düşmanca tavrı"nın bir eseri olacağını söyleyerek, "Her ülkenin ordusu ve silahlı kuvvetleri, o ülkenin emniyet ve güvenliğinin güvencesidir. Dolayısıyla, bu yönde alınacak bir kararı, savaş ilanı olarak sayarız." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, nükleer anlaşmayı "ihlal etmesi" durumunda uluslararası arenada doğuracak sonuçlarına da katlanması gerektiğini belirten Salihi, "İran, ABD'nin bu konuda sergileyeceği tavrına uygun kararlar alacaktır." dedi.
Salihi, P5+1 ülkeleriyle 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma'nın devam etmesi için Avrupa'daki destek turları çerçevesinde dün İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.
Trump'ın bugün, ABD'nin, nükleer anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacağı konusunda kararını açıklaması bekleniyor.
Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya + AB) arasında 14 Temmuz 2015 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, DMO'nun ABD tarafından terör listesine alınmasının, İran'a karşı "savaş ilanı" anlamına geleceğini belirtti
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