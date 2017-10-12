İsrail'den Filistin anlaşmasını kabul etmek için ön koşul

İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Hamas arasında varılan anlaşmanın "İsrail'in tanınması ve Hamas'ın silahsızlandırılması" şartlarını içermesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "İsrail bu şartların yerine getirilmesini (İsrail'in tanınması ve Hamas'ın silahsızlandırması), Hamas'ın elinde bulunan İsrailli siviller Avra Mengistu ve Hişam Said'in bir an önce serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin cenazelerinin iade edilmesini talep ediyor. İsrail bu şartları yerine getirmeyen bir uzlaşı anlaşmasına karşıdır." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in sahadaki gelişmeleri takip edip ve buna göre hareket edeceğini belirten Netanyahu, "Hamas ve Fetih arasında yapılan anlaşma barışa ulaşmayı zorlaştırıyor." dedi.
Netanyahu geçtiğimiz hafta Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı anlaşması konusunda yaptığı bir açıklamada da, "İsrail'in varoluşunun aleyhine olan bir uzlaşıyı kabul etmeyiz. Her kim bir uzlaşı görüşmesi yapmak isterse bizim bu konudaki pozisyonumuz gayet açıktır. İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıyın, Hamas askeri kanadını lağvetsin ve bizi yıkma çağrısı yapan İran ile ilişkilerini kessin." ifadelerini kullanmıştı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında, Hamas ve Fetih heyetlerinin Filistin’deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzaladığı bildirilmişti.
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İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu duyurdu
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Filistin’deki bölünmüşlüğü bitirmek için Hamas ve Fetih heyetleri arasında varılan "uzlaşı anlaşmasının" detayları belli oldu.
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