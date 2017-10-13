08:25, 13 Ekim 2017 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ederek görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına kapalı gerçekleşti.

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