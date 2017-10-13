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12:03, 13 Ekim 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 08:31, 13 Ekim 2017 Cuma

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Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu
Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu

Almanya'nın Başkenti Berlin'de bazı belediyelerin, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerince okullarda verilen Türkçe dersleri karşılığında sınıf kullanım ücreti talep etmesi protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenleri tarafından okullarda Türk öğrencilere sunulan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri için bazı belediyelerin sınıf kullanım ücreti talep etmesi, Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

Berlin Türk Cemaati (TGB) tarafından "Türkçeme dokunma" sloganıyla Friedrichshain-Kreuzberg Belediye binası önünde düzenlenen gösteriye katılan Türkler, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri için belediyelerin sınıf kullanım ücreti talep etmesine tepki gösterdi.

Gösteride, "Ana dil temel haktır", "Türkçe derslerimizi geri istiyoruz" ve "Türkçeme dokunma” dövizleri taşındı.

Burada okunan basın bildirisinde, söz konusu derslerin, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın sonucunda öğrencilere sunulduğu vurgulanarak, bu anlaşmaya göre Türkiye’nin Almanya’ya 500, Almanya’nın da Türkiye’ye 94 öğretmen gönderdiğine işaret edildi.

Türk devletinin, Türk kökenli çocukların ana dillerini geliştirmeleri için çaba sarf ettiği vurgulanan bildiride, özellikle Berlin’deki siyasetçilerin bu yönde bir çabası olmadığı, buna ilgi de göstermediği ifade edildi.

Bildiride, belediyelerin uygulamalarıyla Türk kökenli çocukların ana dilini öğrenme imkanının engellenmek istendiği vurgulanarak, on yıllardan beri var olan ve iyi işleyen bir sisteme karşı çıkılmasına anlam verilemediği kaydedildi.

Entegrasyon konusunda geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiği kaydedilen bildiride, "Geçmişteki kazanımlar inandırıcı olmayan sebeplerden dolayı kısıtlanmak isteniyorsa, o zaman Berlin'de doğan Türk çocukların kendilerini dışlanmış hissetmelerine şaşmamak lazım." ifadesi kullanıldı.

'BİZ DE BU YASAKLARA ENGEL OLMAK İÇİN SESİMİZİ DUYURMAYA GELDİK'

Gösteriye katılan Pınar Çetin de yaptığı açıklamada, gösteriye Türkçeye sahip çıkmak için katıldığını belirterek, "Buradaki çocukların da Türkçe öğrenebilmesi, en azından yazıp çizebilmesi için öğretmenlerimizin verdiği derslere ihtiyacımız var. Belediyeler bunu yasaklamaya çalışıyor. Biz de bu yasaklara engel olmak için sesimizi duyurmaya geldik." dedi.

Berlin'deki Mitte Belediyesi, MEB'in görevlendirdiği öğretmenlerin kullanacağı Türkçe dersliği için 27 bin 400 avro kullanım ücreti talep etmiş ve Türkçe derslerini bu eğitim-öğretim yılının başında durdurmuştu.

Friedrichhain-Kreuzberg Belediyesi ise Türkçe dersinin okul yönetimi tarafından sunulan derslerin dışında olduğu gerekçesiyle bu hizmetin verilmesi için 28 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sınıf kullanım ücreti isteyeceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız da Berlin'de Türkçe derslerinin önüne değişik bahanelerle engeller çıkartılmasının düşündürücü ve endişe verici olduğunu söylemişti.



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