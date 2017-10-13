09:18, 13 Ekim 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar Arası Birliğin 137. Genel Kuruluna katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gidecek.

(Ankara)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Grand Ankara Hotel'de, Ankara'nın başkent oluşunun 94'üncü yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Ankara/19.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamındaki Uluslararası Para ve Finans Komitesi Toplantısı'na ve G20 oturumlarına katılacak, yatırımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Washington)

2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Endonezya'da temaslarda bulunacak.

(Banda Açe)

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Teknik Üniversitesinin akademik yıl açılışı dolayısıyla Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenecek törene, Mihraplı Camisi'nde şehit Taha Çelik'in cenaze namazına, Karacabey İmam Hatipliler Derneği, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı ile Karacabey Endüstri Meslek Lisesi laboratuvarının açılış törenlerine katılacak.

(Bursa/11.00/13.30/14.00/14.30/15.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Muhammet Uz için görev yaptığı Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törene katılıyor.

(Ankara/09.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/10.00)



EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adana Sanayi Odasında Eximbank Adana Şubesi açılış törenine katılacak, iş adamlarıyla istişare toplantısı yapacak, Milli Mensucat Fabrikası'nda ATHİB 6. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması programına iştirak edecek.

(Adana/14.30/15.00/19.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kadışehri Kabalı köyünü ziyaret edecek, Belediye Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde sektör toplantısına iştirak edecek.

(Yozgat/11.10/15.30)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MİAD ve Ege Bölgesi İş Adamları Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/19.30)

5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Katip Çelebi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, İzmir Kalkınma Ajansı Ajans Faaliyetleri Brifing ve İstişare Toplantısı'na katılacak, İzmir Agora ören yerini gezecek, EGİAD Ege İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/11.00-19.00)

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ ve OMSAN Lojistik AŞ'nin lokomotif ve vagon kiralanması iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

7- TÜİK, ağustos ayı sanayi ciro ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

(Washington/Ankara)

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Erbil)

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde, 204,1 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabı koşulacak.

(Muğla/11.15)

2- Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşılaşacak.

(Erzurum/18.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanacak.