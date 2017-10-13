Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:03, 13 Ekim 2017 Cuma
Latin Amerika
09:37, 13 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Santos'tan Venezuelalılara "oy verin" çağrısı
Santos'tan Venezuelalılara

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezuelalılara seslenerek, ülkelerinde pazar günü yapılacak eyalet valileri seçiminde oy kullanmaları çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuelalılardan, ülkelerindeki eyalet valilerini belirlemek için düzenlenecek seçimlerde sandığa gitmelerini istedi.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'daki basın toplantısında konuşan Santos, Venezuela'da 15 Ekim'de yapılacak vali seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela'da geçen temmuzda anayasayı yeniden yazmak için yapılan kurucu meclis seçimlerini tanımadıklarını hatırlatan Santos, pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin de "Yine de tüm Venezuelalılara sandıklara gitmesi çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Venezuelalıların, ülkedeki 23 eyaletin valilerini belirlemek üzere oy kullanacağı seçim, 2016'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından ertelenmişti.

KOLOMBİYA VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kolombiya ile komşusu Venezuela arasındaki ilişkiler, Ekim 2016'da Kolombiya havayolu şirketi Avianca'nın yolcu uçağının Venezuela hava sahasındayken, bu ülkenin savaş uçakları tarafından taciz edilmesiyle gerilmeye başlamıştı.

Mart ayında Venezuelalı bir grup asker Kolombiya sınırını geçerek bu ülkede kamp kurmuş, Kolombiya'nın sert tepkisinin ardından askerler ülkelerine geri dönmüştü.

Venezuela'da Yüksek Mahkemenin, Kongrenin yetkilerini elinden alması ve ardından muhalefetin sokaklara dökülmesiyle aralarında Kolombiya'nın da bulunduğu 11 Latin Amerika ülkesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine eleştirilerini yoğunlaştırmıştı.

Kolombiya'nın Venezuela'daki muhalefetin yanında tavır almasıyla Maduro, nisan ayında Kolombiyalı mevkidaşı Santos'u ülkesinin içişlerine karışmakla suçlamış ve bu ülkeyi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış görüşmelerinin sırlarını açıklamakla tehdit etmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Venezuela'da Kurucu Meclisin görevden aldığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın, ağustos ayında Kolombiya'ya sığındığı açıklanmış ve Santos, başsavcıya istemesi halinde sığınma hakkı verebileceklerini söylemişti.

Aynı ay içinde Venezuela, Kolombiyalı iki televizyon kanalı Caracol TV ve RCN'nin yayınlarını durdurmuş ardından Kolombiyalı iki radyo istasyonunun da yayınına son vermişti.

Venezuela'da muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre tarafından seçilen ve hükümetin tanımayıp tutuklamakla tehdit ettiği altı muhalif yargıcın da Kolombiya'da sığınma aldığı öğrenilmişti.



İlgili Konular Kolombiya venezuela
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Yemen Başbakanı Dağr'a suikast girişimi
Yemen Başbakanı Dağr'a suikast girişimi

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde uğradığı suikasttan yara almadan kurtulduğu bildirildi
ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan çekiliyor
ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan çekiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin kararına paralel olarak ülkesinin de UNESCO'dan çekileceğini duyurdu
Almanya'da hasta Türk gencinin dalak yerine böbreğini aldılar
Almanya'da, hasta Türk gencinin dalak yerine böbreğini aldılar

Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan 18 yaşındaki Uçar, dalak ameliyatı olmak için gittiği klinikte böbreğinin alındığını ileri sürdü.
Yemen'de Islah Partisi'nin 10 üyesine tutuklama
Yemen'de Islah Partisi'nin 10 üyesine tutuklama

Yemen'de Islah Partisi'nin Aden'deki 10 üyesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
Tacikistan'da imamlar tüberküloza karşı savaşta yer alacak
Tacikistan'da, imamlar tüberküloza karşı savaşta yer alacak

Tacikistan Din İşleri Komitesi, imamlara Cuma namazında verilecek hutbelerde çeşitli konular arasında tüberküloz hastalığı ile savaşa da yer vermelerini istedi.
Abbas'dan Kral Selman ve Sisi'ye 'destek' teşekkürü
Abbas'dan Kral Selman ve Sisi'ye 'destek' teşekkürü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüğü ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü
Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi
Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi

Vietnam'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı
Hamas'tan Filistin anlaşması için şart koşan İsrail'e tepki
Hamas'tan, Filistin anlaşması için şart koşan İsrail'e tepki

Hamas Sözcüsü Kanu, Filistin uzlaşısının içişlerini ilgilendiren bir durum olduğunu, İsrail'in bunun kabulü için şart koşmasının açık bir müdahale olduğunu belirtti.
Sina yarımadasında sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Sina yarımadasında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kuzey Sina ilinde bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 3 ay daha uzatıldı
Kerkük'te quot askeri müdahale quot gerilimi
Kerkük'te "askeri müdahale" gerilimi

IKBY Güvenlik Ajansı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları ve askeri havaalanını ele geçirmek için Kerkük'te askeri yığınak yaptığını ileri sürdü
Santos'tan Venezuelalılara quot oy verin quot çağrısı
Santos'tan Venezuelalılara "oy verin" çağrısı

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezuelalılara seslenerek, ülkelerinde pazar günü yapılacak eyalet valileri seçiminde oy kullanmaları çağrısında bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizine ilişkin, "Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz. Daha önce Türkiye hükümeti ve bizim hükümetimiz çok sayıda farklı konularda toplantı yaptık" dedi.
Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu
Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu

Almanya'nın Başkenti Berlin'de bazı belediyelerin, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerince okullarda verilen Türkçe dersleri karşılığında sınıf kullanım ücreti talep etmesi protesto edildi
Çin'de sel nedeniyle 26 bin 700 kişiye tahliye
Çin'de sel nedeniyle 26 bin 700 kişiye tahliye

Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi öldü, 26 bin 700 kişi güvenli yerlere tahliye edildi
İsrail'den Filistin anlaşmasını kabul etmek için ön koşul
İsrail'den Filistin anlaşmasını kabul etmek için ön koşul

İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu duyurdu

Haberler

Venezuela askerleri Kolombiya'dan çekildi
Venezuela askerleri Kolombiya'dan çekildi

Venezuela ile Kolombiya arasında Chavez yarışı
Venezuela ile Kolombiya arasında Chavez yarışı

Kolombiyalı devrimcilerden Venezuela'ya destek
Kolombiyalı devrimcilerden Venezuela'ya destek

Venezuela, Kolombiya sınırında olağanüstü hal ilan edildi
Venezuela Kolombiya sınırında olağanüstü hal ilan edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 