09:42, 13 Ekim 2017 Cuma

Kerkük'te "askeri müdahale" gerilimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'te askeri yığınak yaptığını, petrol kuyuları ve askeri havaalanını kontrol etmeyi planladığını iddia etti.

Güvenlik Ajansı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Beşir köyü ve Tazehurmatu kasabasına tank, top, hummer ve diğer ağır silahlarla sevkiyat yaptığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin kentin güneyine yaptığı askeri sevkiyatın nedeninin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları, havaalanı ve askeri üsleri ele geçirmek olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Peşmerge ile Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki mesafenin 3 kilometre olduğu duyuruldu.

Kerkük Batı Cephesi Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin kentin güney bölgesinden ilermeye başladıklarını teyit ederek, bölgede askeri bir gerilimin olduğunu söyledi.

Kerküki tüm Peşmerge güçlerinin mevzilerde konuşlandığını, olası bir müdahaleyi ise cevapsız bırakmayacaklarını dile getirdi.

Kent merkezinde son durum hakkında ise Kerküki, bazı vatandaşların gönüllü olarak ellerine silah aldığını ve Haşdi Şabi'nin kente girmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlerle savaş başlatmayacaklarını kaydetmişti.