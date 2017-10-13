Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:03, 13 Ekim 2017 Cuma
Irak
09:42, 13 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Kerkük'te "askeri müdahale" gerilimi
Kerkük'te

IKBY Güvenlik Ajansı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları ve askeri havaalanını ele geçirmek için Kerkük'te askeri yığınak yaptığını ileri sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'te askeri yığınak yaptığını, petrol kuyuları ve askeri havaalanını kontrol etmeyi planladığını iddia etti.

Güvenlik Ajansı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Beşir köyü ve Tazehurmatu kasabasına tank, top, hummer ve diğer ağır silahlarla sevkiyat yaptığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin kentin güneyine yaptığı askeri sevkiyatın nedeninin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları, havaalanı ve askeri üsleri ele geçirmek olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Peşmerge ile Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki mesafenin 3 kilometre olduğu duyuruldu.

Kerkük Batı Cephesi Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin kentin güney bölgesinden ilermeye başladıklarını teyit ederek, bölgede askeri bir gerilimin olduğunu söyledi.

Kerküki tüm Peşmerge güçlerinin mevzilerde konuşlandığını, olası bir müdahaleyi ise cevapsız bırakmayacaklarını dile getirdi.

Kent merkezinde son durum hakkında ise Kerküki, bazı vatandaşların gönüllü olarak ellerine silah aldığını ve Haşdi Şabi'nin kente girmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlerle savaş başlatmayacaklarını kaydetmişti.

 



İlgili Konular Irak IKBY Peşmerge IKBY petrol
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Yemen Başbakanı Dağr'a suikast girişimi
Yemen Başbakanı Dağr'a suikast girişimi

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde uğradığı suikasttan yara almadan kurtulduğu bildirildi
ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan çekiliyor
ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan çekiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin kararına paralel olarak ülkesinin de UNESCO'dan çekileceğini duyurdu
Almanya'da hasta Türk gencinin dalak yerine böbreğini aldılar
Almanya'da, hasta Türk gencinin dalak yerine böbreğini aldılar

Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan 18 yaşındaki Uçar, dalak ameliyatı olmak için gittiği klinikte böbreğinin alındığını ileri sürdü.
Yemen'de Islah Partisi'nin 10 üyesine tutuklama
Yemen'de Islah Partisi'nin 10 üyesine tutuklama

Yemen'de Islah Partisi'nin Aden'deki 10 üyesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
Tacikistan'da imamlar tüberküloza karşı savaşta yer alacak
Tacikistan'da, imamlar tüberküloza karşı savaşta yer alacak

Tacikistan Din İşleri Komitesi, imamlara Cuma namazında verilecek hutbelerde çeşitli konular arasında tüberküloz hastalığı ile savaşa da yer vermelerini istedi.
Abbas'dan Kral Selman ve Sisi'ye 'destek' teşekkürü
Abbas'dan Kral Selman ve Sisi'ye 'destek' teşekkürü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüğü ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü
Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi
Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi

Vietnam'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı
Hamas'tan Filistin anlaşması için şart koşan İsrail'e tepki
Hamas'tan, Filistin anlaşması için şart koşan İsrail'e tepki

Hamas Sözcüsü Kanu, Filistin uzlaşısının içişlerini ilgilendiren bir durum olduğunu, İsrail'in bunun kabulü için şart koşmasının açık bir müdahale olduğunu belirtti.
Sina yarımadasında sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Sina yarımadasında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kuzey Sina ilinde bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 3 ay daha uzatıldı
Kerkük'te quot askeri müdahale quot gerilimi
Kerkük'te "askeri müdahale" gerilimi

IKBY Güvenlik Ajansı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları ve askeri havaalanını ele geçirmek için Kerkük'te askeri yığınak yaptığını ileri sürdü
Santos'tan Venezuelalılara quot oy verin quot çağrısı
Santos'tan Venezuelalılara "oy verin" çağrısı

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezuelalılara seslenerek, ülkelerinde pazar günü yapılacak eyalet valileri seçiminde oy kullanmaları çağrısında bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizine ilişkin, "Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz. Daha önce Türkiye hükümeti ve bizim hükümetimiz çok sayıda farklı konularda toplantı yaptık" dedi.
Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu
Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu

Almanya'nın Başkenti Berlin'de bazı belediyelerin, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerince okullarda verilen Türkçe dersleri karşılığında sınıf kullanım ücreti talep etmesi protesto edildi
Çin'de sel nedeniyle 26 bin 700 kişiye tahliye
Çin'de sel nedeniyle 26 bin 700 kişiye tahliye

Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi öldü, 26 bin 700 kişi güvenli yerlere tahliye edildi
İsrail'den Filistin anlaşmasını kabul etmek için ön koşul
İsrail'den Filistin anlaşmasını kabul etmek için ön koşul

İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu duyurdu

Haberler

İran, Kuzey Irak'tan petrol nakliyatını yasakladı
İran Kuzey Irak'tan petrol nakliyatını yasakladı

Rosneft, IKBY ile doğalgaz boru anlaşması imzalayacak
Rosneft IKBY ile doğalgaz boru anlaşması imzalayacak

IKBY'nin petrol şartı; 1 milyar dolar
IKBY'nin petrol şartı 1 milyar dolar

IKBY’nin petrol ihracatına PKK darbesi
IKBY nin petrol ihracatına PKK darbesi

Erbil'den Japonya'ya petrol ihracatı
Erbil'den Japonya'ya petrol ihracatı

PKK'nın IKBY'ye zararı 100 milyon dolar
PKK'nın IKBY'ye zararı 100 milyon dolar

Erbil'den PKK'ya boru hattı uyarısı
Erbil'den PKK'ya boru hattı uyarısı

Kuzey Irak'tan gelen boru hattına saldırı
Kuzey Irak'tan gelen boru hattına saldırı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 