Sina yarımadasında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının 10 Ocak 2018'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde olağanüstü halin (OHAL) ocak ayına kadar uzatılmasının ardından Başbakan Şerif İsmail'in aldığı ve Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bazı bölgelerdeki sokağa çıkma yasağı OHAL'in kaldırılacağı 10 Ocak'a kadar uzatıldı.
Sokağa çıkma yasağının 19.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyuruldu.
Alınan bu kararla Kuzey Sina'da 2014'ten bu yana sokağa çıkma yasağı 13'üncü defa uzatılmış oldu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan'da Tanta ve İskenderiye'de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı. Mısır Parlamentosu ise 4 Temmuz'da OHAL'in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onaylamış, uygulamanın 10 Temmuz-10 Ekim tarihlerinde geçerli olacağı açıklanmıştı.
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