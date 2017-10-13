09:58, 13 Ekim 2017 Cuma

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 115 gözaltı kararı





İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

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