10:12, 13 Ekim 2017 Cuma

Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama



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Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 11'i tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 11'inin tutuklandığı bildirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 51 zanlıdan 8'i cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 43 zanlıdan işlemleri tamamlanan 20'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki 23 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Antalya Emniyet Müdürlüğünce 3 Ekim'de Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Trabzon'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alınmıştı.

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