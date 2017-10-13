10:16, 13 Ekim 2017 Cuma

TSK'dan İdlib açıklaması: Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor





İdlib'deki çatışmasızlık operasyonuna ilişkin TSK tarafından yapılan açıklamada, bölgede gözlem noktalarının oluşturulmaya başlandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TSK, Suriye'nin İdlib bölgesinde gözlem noktaları oluşturulmasına başlandığını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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