10:21, 13 Ekim 2017 Cuma

Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek





Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Trend.az sayfasında yer alan habere göre, Özbek liderin yaklaşan Ankara ziyaretinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Özbekistan büyükelçisi Ali Şir Agzamhodjaev’ı kabulü sırasında görüşüldüğü belirtildi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Özbek liderin Ankara ziyaretinin Türkiye ile siyasi diyaloğa, ticaret, ekonomik, yatırım, mali, teknik ve diğer alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin genişlemesine yeni bir ivme vereceğini vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Özbekistan’ın Orta Asya’da, ülkesi için önemli bir ortak olduğunu vurguladı ve karşılıklı çıkar esasında tüm alanlarda ikili ilişkileri yeni bir seviyeye ulaştırmaya hazır olduğunu belirtti.





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