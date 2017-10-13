10:41, 13 Ekim 2017 Cuma

Tacikistan'da, imamlar tüberküloza karşı savaşta yer alacak





Tacikistan Din İşleri Komitesi, imamlara Cuma namazında verilecek hutbelerde çeşitli konular arasında tüberküloz hastalığı ile savaşa da yer vermelerini istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımı ve Din İşleri Komitesi işbirliği ile imamlara verem hastalığı hakkında kamu bilincini artırma özel görevini verdi. Anti-tüberküloz kampanyasının katılımcıları arasında Rasht'ta ilçesi camisi imamı Karimdjon Rozikov da var. Rozikov her Cuma hutbesinden sonra cemaate on beş dakika verem hastalığından korunma hakkında bilgiler verdiğini söyledi.





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