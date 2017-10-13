Tacikistan'da, imamlar tüberküloza karşı savaşta yer alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımı ve Din İşleri Komitesi işbirliği ile imamlara verem hastalığı hakkında kamu bilincini artırma özel görevini verdi.
Anti-tüberküloz kampanyasının katılımcıları arasında Rasht'ta ilçesi camisi imamı Karimdjon Rozikov da var. Rozikov her Cuma hutbesinden sonra cemaate on beş dakika verem hastalığından korunma hakkında bilgiler verdiğini söyledi.
Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde uğradığı suikasttan yara almadan kurtulduğu bildirildi
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin kararına paralel olarak ülkesinin de UNESCO'dan çekileceğini duyurdu
Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan 18 yaşındaki Uçar, dalak ameliyatı olmak için gittiği klinikte böbreğinin alındığını ileri sürdü.
Yemen'de Islah Partisi'nin Aden'deki 10 üyesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
Tacikistan Din İşleri Komitesi, imamlara Cuma namazında verilecek hutbelerde çeşitli konular arasında tüberküloz hastalığı ile savaşa da yer vermelerini istedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüğü ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü
Vietnam'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı
Hamas Sözcüsü Kanu, Filistin uzlaşısının içişlerini ilgilendiren bir durum olduğunu, İsrail'in bunun kabulü için şart koşmasının açık bir müdahale olduğunu belirtti.
Kuzey Sina ilinde bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 3 ay daha uzatıldı
IKBY Güvenlik Ajansı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları ve askeri havaalanını ele geçirmek için Kerkük'te askeri yığınak yaptığını ileri sürdü
Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezuelalılara seslenerek, ülkelerinde pazar günü yapılacak eyalet valileri seçiminde oy kullanmaları çağrısında bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizine ilişkin, "Türkiye hükümetiyle diyalog kurulmasını umut ediyoruz. Daha önce Türkiye hükümeti ve bizim hükümetimiz çok sayıda farklı konularda toplantı yaptık" dedi.
Almanya'nın Başkenti Berlin'de bazı belediyelerin, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerince okullarda verilen Türkçe dersleri karşılığında sınıf kullanım ücreti talep etmesi protesto edildi
Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi öldü, 26 bin 700 kişi güvenli yerlere tahliye edildi
İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu duyurdu