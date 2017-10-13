11:08, 13 Ekim 2017 Cuma

Yunan adalarına sefer yasağı kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Atina'da Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiotis Kouroumplis ile yaptığı görüşme sonrası Türk bayraklı yolcu gemileri ve feribotların seferlerinin devam edeceğini açıklaması, yerel yönetimler ve Yunan adalarına düzenli sefer yapan firma sahiplerince memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın Yunanistan'ın Midilli Adası ve halkı için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

"Her iki taraf da sağduyulu davranarak feribotlarının Yunanistan ve Türkiye arasında seferlerinin yeniden başlaması yönünde karar aldı. Bu karar karşısında çok sevindik, mutlu olduk. Bu kararı mutlulukla karşılıyoruz. Hepimizin gözü aydın." diyen Gençer, her iki taraf ekonomisinin de bu kararla canlılığını sürdüreceğini vurguladı.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen Jalem Turizm'in sahibi Eşref Jale de Türkiye ile Yunanistan'ın Ege'deki adalarına yönelik yapılan seferlerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunan hükümetinin uluslararası denizcilik kriterlerine göre beyaz listede olan Türk gemilerini gri listeye aldığını hatırlatan Jale, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız da 12 Ekim'den sonra yolcu feribotlarının geçişini yasakladı. Bu kararı almasını ben de bir turizmci olarak destekledim. Çünkü sonuna kadar doğru bir karardı. Ancak Türk ve Yunan makamlarının karşılıklı mutakabatları sonucunda bu krizin aşılmış olması bizi son derece sevindirdi. Çünkü ekmeğimizi biz bu yoldan kazanıyoruz. Midilli ile Ayvalık arasındaki deniz ulaşım yolunun tekrar açılması bizi olduğu kadar Ayvalık esnafı ve Yunan adalarındaki esnafla turizmcileri de memnun etmiştir."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yunanistan'ın Türk gemilerine karşı tutumu nedeniyle bazı önlemler almış, bu kapsamda 25 Eylül'den itibaren Türk bayraklı ticari yatların, 12 Ekim 2017'den itibaren de düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin Yunan kara sularına seferi yasaklanmıştı.