Almanya'da, hasta Türk gencinin dalak yerine böbreğini aldılar

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan 18 yaşındaki Kerim Ramazan Uçar, dalak ameliyatı olmak için gittiği klinikte böbreğinin alındığını iddia etti.
Uçar, yaptığı açıklamada, irsi bir kan hastalığı nedeniyle Bremen'deki ''Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik" adlı kliniğe başvurduğunu aktardı.
Spor yapmayı çok sevdiğini belirten Uçar, spor yapabilmesi için dalak ameliyatı olması gerektiğini ve bunun için 18 yaşına girmeyi beklediğini ifade etti.
Dalağının alınması için söz konusu kliniğe 4 Ekim'de yattığını anlatan Uçar, "Hastalığım beni halsiz bıraktığından dalak ameliyatı olmam gerekiyordu. Doktorlar bana basit bir ameliyat olacağını, hatta iki gün sonra taburcu olabileceğimi söylemişlerdi. Fakat ameliyattan sonra çok kötü oldum. Günlerdir acı ve mide bulantısı çekiyorum." dedi.
Ameliyattan üç gün sonra gelen patoloji raporunda dalak yerine böbreğinin alındığını öğrendiğini dile getiren Uçar, "Hakikati öğrenince dünyam, hayallerim başıma yıkıldı. Hayatımı kararttılar. Dalak ile böbrek nasıl karıştırılır? Kendimi toparlayınca dalak ameliyatı için tekrar yatmam gerekiyor." diye konuştu.
Baba Selçuk Uçar ise yanlış ameliyatla oğlunun hayatının karartıldığını belirterek, olayı yargıya taşımak amacıyla avukat tuttuklarını söyledi. Baba Uyar, ''Oğlumuzun geleceği önemli. Geriye dönüşü olmayan bir ameliyat hatası var." ifadelerini kullandı.
Anne Durna Uçar da oğlunun böbreğinin alındığını öğrenince büyük şok yaşadıklarına dikkati çekerek, ''Oğlumuzu doğduğundan beri getirdiğimiz bu klinikte böyle bir olayla karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti." dedi.
Ameliyatı 35 yıllık uzman doktorun yaptığını belirten anne Uçar, "Doktorlar, böbreğin büyük olasılıkla yer değiştirmiş olacağından alınmış olabileceğini söylüyor. İnanılır gibi değil. Ameliyattan önce ultrasonla organ yeri tespiti yapılması gerekirdi.'' diye konuştu.
Anne Uçar, hastane ve doktordan şikayetçi olduklarını ve polisin, incelemek üzere tüm kayıtlara el koyduğunu söyledi.
Klinik yönetimi ve ameliyatı yapan doktor, yanlış ameliyat yapıldığı iddiaları karşısında açıklama yapmazken, söz konusu klinikte daha önce bir bebeğin kaybolduğu ve boğaz ağrısıyla gelen bir çocuğun hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
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Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan 18 yaşındaki Uçar, dalak ameliyatı olmak için gittiği klinikte böbreğinin alındığını ileri sürdü.
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