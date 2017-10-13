Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:03, 13 Ekim 2017 Cuma
Güncel
11:55, 13 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz, ÖSO ile İdlib'de operasyonu başlattı
Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz, ÖSO ile İdlib'de operasyonu başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı." ifadelerini kullan

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

"HER GÜN YENİ BİR SALDIRIYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Erdoğan, "Her gün yeni bir durumla, yeni bir saldırıyla, yeni bir taktik atakla karşılaşıyoruz. Bu saldırıların bir kısmını bizim dikkatimizi ve enerjimizi bölgemizdeki kritik gelişmelerden uzaklaştırmaya yönelik olarak görüyorum. Türkiye'yi FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle köşeye sıkıştıramayanlar, kendileri doğrudan sahaya girmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"Yaşadığımız bu zor dönemde yanımızda olanları unutmayacağımız gibi sürekli ayağımıza çelme takanları da unutmayacağız." diyen Erdoğan, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk ve mutlak düşmanlık esasına göre tanzim edilemeyeceğini elbette biliyoruz. Bununla beraber müttefik dediğimiz, pek çok platformda birlikte çalıştığımız kimi devletlerin ülkemize karşı sergiledikleri bu iki yüzlü tutumdan biz çok rahatsızız. Yüz yüze geldiğimizde bize her türlü sözü, her türlü teminatı verenlerin arkamızdan oynadıkları oyunların çirkinliği artık gizlenemez, saklanamaz hale gelmiştir. Artık bu mızrak, bu çuvala sığmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır bizi terör örgütleriyle yeteri kadar güçlü şekilde mücadele etmemekle itham edenler, şimdi terör örgütleriyle kol kola bölgemizi tanzime giriştiler. Dünyada kendilerine terörle mücadelede en büyük hedef olarak DEAŞ'ı gösterenler, şu anda DEAŞ'a karşı PYD gibi YPG gibi terör örgütleriyle beraber mücadele ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, ÖSO İLE İDLİB'DE OPERASYON BAŞLATTI"

"İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İdlib bize sınır. Dolayısıyla tedbirimizi almak durumundayız. Kimse bize 'Niye bunu böyle yapıyorsunuz' diyemez. Suriye'ye 911 kilometre sınırı olan biziz. Her an taciz ve tehdit altında olan biziz. Kimse bize 'Niye bunu böyle yaptınız' diyemez."



İlgili Konular idlib cumhurbaşkanı erdoğan türkiye abd kriz
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan Silahlı Kuvvetlerimiz ÖSO ile İdlib'de operasyonu başlattı
Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz, ÖSO ile İdlib'de operasyonu başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı." ifadelerini kullan
Yunan adalarına sefer yasağı kaldırıldı
Yunan adalarına sefer yasağı kaldırıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer, "Her iki taraf da sağduyulu davranarak feribotların Yunanistan ve Türkiye arasında yolcu seferlerinin yeniden başlaması yönünde karar aldı. Bu karar karşısında çok sevindik" dedi
FETÖ şüphelisi Metin Topuz avukatlarıyla 3 kez görüştü
FETÖ şüphelisi Metin Topuz, avukatlarıyla 3 kez görüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları ile görüşme imkanı sağlandığını bildirdi.
TSK'dan İdlib açıklaması Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor
TSK'dan İdlib açıklaması: Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor

İdlib'deki çatışmasızlık operasyonuna ilişkin TSK tarafından yapılan açıklamada, bölgede gözlem noktalarının oluşturulmaya başlandığı bildirildi
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 11'i tutuklandı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 115 gözaltı kararı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 115 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ederek görüştü
Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi
Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner sınır bölgesine sevk edildi.
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yerinin değiştiği bildirildi
Vizyoner'17 zirvesinde Ülker ve Bim yöneticileri konuştu
Vizyoner'17 zirvesinde Ülker ve Bim yöneticileri konuştu

Müsiad'ın Vizyoner'17 programının ikinci gününde Yıldız Holding ve BİM'in üst düzey yöneticileri Türkiye'nin Dönüşümü panelinde konuştular
AYM'den Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açacak karar
AYM'den, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açacak karar

AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Başbakan izni gelene kadar Başbuğ ile ilgili dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.
Muğla'daki PKK'lıların kimlikleri belirlendi
Muğla'daki PKK'lıların kimlikleri belirlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada ölen teröristler ile Seydikemer ilçesinde yakalanan terörist ve onlara yardım ve yataklık edenlerin kimlikleri tespit edildi
Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkarılacak
Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkarılacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti'nin en önemli yapılarından antik tiyatro, başlatılan kazılarla gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.
Eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet
Eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği belirtilen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aydın'da 25 şirkete kayyum atandı
Aydın'da 25 şirkete kayyum atandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Aydın 2. Sulh Hakimliği, aralarında Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu Aydın merkezli 25 şirkete kayyum atanmasına karar verdi
Emlak Vergisi' tasarısı TBMM'de kabul edildi
'Emlak Vergisi' tasarısı TBMM'de kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi.

Haberler

TSK'dan İdlib açıklaması: Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor
TSK'dan İdlib açıklaması Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor

Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi
Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi

TSK'nın İdlib'deki keşif faaliyetleri sürüyor
TSK'nın İdlib'deki keşif faaliyetleri sürüyor

İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek

İdliblilerin hatırası tarihi yarımadada yaşıyor
İdliblilerin hatırası tarihi yarımadada yaşıyor

Çatışmasızlık bölgesindeki Han Şeyhun yine vuruldu
Çatışmasızlık bölgesindeki Han Şeyhun yine vuruldu

Türkiye’nin İdlib operasyonu ve stratejik hedefler | ANALİZ
Türkiye nin İdlib operasyonu ve stratejik hedefler ANALİZ

TSK'dan İdlib açıklaması... Türk askeri İdlib'de
TSK'dan İdlib açıklaması Türk askeri İdlib'de






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 