12:05, 13 Ekim 2017 Cuma

Afganistan'da Taliban'dan polis karakoluna saldırı: 5 ölü



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Afganistan'ın Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde Taliban üyelerinin bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda iki polis ve üç korucu hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde Taliban örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda iki polis ve üç korucunun hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet Abad Emniyet Müdürü Nematullah Tofan, yaptığı açıklamada, militanların Devlet Abad'ın Çagatak bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi. Olayda iki polis ve üç korucunun hayatını kaybettiğini belirten Tofan, Taliban'ın saldırıyı düzenlemesinde karakoldaki örgüt bağlantılı bir polisin yardım ettiğini öne sürdü. Taliban'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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