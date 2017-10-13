12:18, 13 Ekim 2017 Cuma

Yüksekova'da kayakçılar için Kamp Eğitim Merkezi yapılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kayak sporcuları için Kamp Eğitim Merkezinin yapımına başlandı.

Yüksekova Belediyesi ile Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğinde ilçede kayakla ilgilenen sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulunun yakınındaki 200 metrekarelik alanda yapılacak Kamp Eğitim Merkezi'nin temeli için, kum taşıma ve demir bağlama çalışması yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her alanda değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi.

Kayak sporunun Yüksekova için oldukça önemli olduğunu, ilçede çok sayıda milli sporcu bulunduğunu anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin antrenman yaptığı bölgelerde eksiklikleri vardı. O eksikliklerden biri de oturup çay içebileceği, kıyafetini değiştirebileceği, lavabo ihtiyacını karşılayacağı bir alandı. Yüksekova Belediyesi ve federasyon kaynaklarıyla buraya güzel bir tesis yapalım, çocuklarımız hem orada düzenli şekilde kayağını ve antrenmanını yapsın hem de otursun çayını içsin, dinlensin, kıyafetini değiştirsin, rahat şekilde evine gitsin istedik. Yapılacak tesiste soyunma odaları, duş kabinleri, gençlerin antrenman esnasında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm alanlar bulunacak."

İki kurum olarak, "Güzel bir Yüksekova" için ele ele verdiklerini, bunun sonucunda güzel bir tesisin ortaya çıkacağını vurgulayan Kaşıkçı, Kamışlı bölgesindeki sahada da kayakçılar için alt yapı çalışması başlattıklarını anlattı.

Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapı için malzemelerin geleceğini ve montaj işlemlerine başlanacağını belirten Kaşıkçı, gençlerin kar yağdığında daha güzel bir ortamda antrenman yapacaklarını ve dinlenebileceklerini kaydetti.

Kaşıkçı, Yüksekova'dan kayakta daha fazla milli sporcu çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.