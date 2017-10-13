Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısı 536 bine ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 536 bine ulaştığını bildirdi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 9-11 Ekim tarihleri arasında 15 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçmesiyle birlikte sığınmacı akınının yeniden ivme kazandığını söyledi.
Millman, görgü tanıklarının ifadelerine göre Bangladeş-Myanmar sınırına yakın Naf Nehri'nin Myanmar tarafında 8-9 bin sığınmacının Cox's Bazar'a geçmek için beklediğini ifade etti.
Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana ulaşan Arakanlı sığınmacı sayısının 536 bine ulaştığını belirten Millman, kamplardaki temiz su ve sağlık hizmetleri gibi acil insani ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar yaşandığını vurguladı.
Millman, bir soru üzerine sınırın karşı tarafından ciddi oranda Arakanlının Bangladeş'e geçmeye çalıştığını vurgulayarak, Cox's Bazar'a kaçan sığınmacıların Myanmar'daki evlerine geri döneceklerine dair herhangi bir işaret görmediklerini kaydetti.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
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