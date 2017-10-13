Dünya'nın yakınından ev büyüklüğünde göktaşı geçti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, "2012 TC4" olarak adlandırılan göktaşının perşembe günü Antarktika'nın 42 bin kilometre üzerinden geçtiği belirtildi.
İlk kez 2012 yılına Hawaii'deki bir teleskop tarafından gözlemlenen asteroidin, birkaç yıldır gözden kaybolduğu ve bu temmuz ayında ortaya çıktığı ifade edildi.
Gökbilimciler, 10 ila 15 metre çapında olduğu tahmin edilen göktaşının Dünya'ya çarpmış olması halinde bile ciddi zarara yol açmayacağı, muhtemelen atmosferde yanarak büyük bir alev topuna dönüşeceğine dikkat çekti.
Dünya'nın güney ucunu teğet geçen göktaşının, yakın geçişinden 14 saat sonra Ay'ın 277 bin kilometre yakınından geçtiği kaydedildi.
Gökbilimciler küçük bir ev büyüklüğündeki bir göktaşının, Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi
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