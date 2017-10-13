Ordu'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 32 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreleşme haberleşme kanalı Bylock kullandığı tespit edilen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda aralarında FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 32 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti Cumhuriyeti'ndeki sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilaç yardımında bulundu.
Serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenen İstanbul'da hava sıcaklıklarnın, 2-5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor
Fatih Belediye Başkanı Demir, "Burada asla inşaat yapılması söz konusu değil. Burada koruma amaçlı imar planlarına aykırı bir taş bile koyamazsınız. Biz bunun arkasındayız" dedi
Ordu'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığ açıklamada, OHAL süresinin pazartesi günü MGK gündemine geleceğini sonra da TBMM'de görüşüleceğini kaydetti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, "Yüksekova Belediyesi ve federasyon kaynaklarıyla buraya güzel bir tesis yapalım, çocuklarımız hem orada düzenli şekilde kayağını ve antrenmanını yapsın hem de otursun çayını içsin, dinlensin, kıyafetini değiştirsin, rahat şekilde evine gitsin istedik" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı." ifadelerini kullan
Ayvalık Belediye Başkanı Gençer, "Her iki taraf da sağduyulu davranarak feribotların Yunanistan ve Türkiye arasında yolcu seferlerinin yeniden başlaması yönünde karar aldı. Bu karar karşısında çok sevindik" dedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları ile görüşme imkanı sağlandığını bildirdi.
İdlib'deki çatışmasızlık operasyonuna ilişkin TSK tarafından yapılan açıklamada, bölgede gözlem noktalarının oluşturulmaya başlandığı bildirildi
Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 11'i tutuklandı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ederek görüştü
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner sınır bölgesine sevk edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yerinin değiştiği bildirildi
Müsiad'ın Vizyoner'17 programının ikinci gününde Yıldız Holding ve BİM'in üst düzey yöneticileri Türkiye'nin Dönüşümü panelinde konuştular