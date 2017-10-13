Ordu'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 32 gözaltı

Hasbahçe'nin imara açılacağı iddiasına cevap

Fatih Belediye Başkanı Demir, "Burada asla inşaat yapılması söz konusu değil. Burada koruma amaçlı imar planlarına aykırı bir taş bile koyamazsınız. Biz bunun arkasındayız" dedi