13:59, 13 Ekim 2017 Cuma

Akdeniz’de 606 göçmen kurtarıldı





Akdeniz’in Libya açıklarında düzenlenen operasyonlarında 241'i çocuk toplam 606 göçmen kurtarıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Akdeniz’in Libya açıklarında kalan kısmında arama-kurtarma faaliyetlerine katılan SOS Mediterranee isimli sivil toplum kuruluşuna ait Aquarius gemisi, son 36 saatte kurtardığı çok sayıda göçmenle bugün İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentine geldi. Geminin, 7 farklı kurtarma operasyonunda 241’i çocuk toplam 606 göçmeni kurtardığı ve göçmenlerin çoğunda yetersiz beslenme semptomları, silahlı yaralama izleri ve bakımsızlık görüldüğü ifade edildi. SOS Mediterranee İtalya yetkilisi Valeria Calandra, yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki insani krizin kötüye gittiğine dikkati çekerek, "Libya’daki genel güvenliksiz ve şiddet ortamından kaçanlar. Güvenli bir alternatif olmadığından dünyanın en ölümcül denizini geçmeye çalışmaktan başka şansları yok." ifadelerini kullandı. İtalya ile Libya arasında şubat ayında, göçmenlerin Libya'dan ayrılmalarının önlenmesi öngörülen bir anlaşma imzalanmış ve sivil toplum örgütleri, Libya’da göçmenleri koruyacak bir ortamın olmaması sebebiyle anlaşmayı eleştirmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.