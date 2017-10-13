ABD'den Afganistan'da İHA'lı DEAŞ operasyonu: 20 ölü

AB'de 'Katalonya' korkusu

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz" dedi