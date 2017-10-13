14:27, 13 Ekim 2017 Cuma

Çad'ın Nijer'deki askerlerini çekme kararı aldığı iddia edildi





Çad hükümetinin, Nijer'de Boko Haram ile mücadele eden askeri birliklerini çekme kararı aldığı öne sürüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çad hükümetinin ulusal basınında yer alan haberlerde, Çad hükümetinin, Nijer'de Boko Haram ile mücadele eden askeri birliklerini çekme kararı aldığı iddia edildi. Haberlerde, kararın bölgede Boko Haram ile mücadeleyi zayıflatacağı belirtildi. Çad Savunma Bakanlığından ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Hükümetin askerilerini geri çekme kararı aldığına yönelik tartışmaların, ABD tarafından Çad'a yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının ardından başlaması dikkati çekti. Çad İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Madeleine Alingue, ABD yönetiminin aldığı seyahat kısıtlaması kararının terörle mücadele alanındaki iyi ilişkilere zarar verdiği değerlendirmesinde bulunmuştu. Çad'ın Boko Haram ile mücadeleye destek vermek amacıyla Nijer'de yaklaşık 2 bin askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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