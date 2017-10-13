14:51, 13 Ekim 2017 Cuma

TİKA'dan Cibuti'de 400 bin kişiye ilaç desteği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Djama Elmi Okieh'in Türkiye ziyaretinde TİKA Başkanı Serdar Çam ile yaptığı görüşmede, Cibuti Cumhuriyeti'nin Somali, Eritre, Sudan ve Yemen'den gelen yaklaşık 400 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptığını iletti.

Okieh, Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarından bu konuda herhangi bir destek alamadıklarına dikkati çekerek, hem sığınmacılara hem de bölgede yaşayan Cibuti halkının ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere ilaç desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Cibuti Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında, Cibuti'deki yaklaşık 400 bin sığınmacının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 konteyner ilaç Cibuti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Cibuti Sağlık Bakanlığı İlaç ve Ecza Deposunda düzenlenen teslim törenine Cibuti Sağlık Bakanı Genel Sekreteri, İlaç ve Ecza Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok ile TİKA Cibuti Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı.

Burada konuşma yapan Cibuti Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin, TİKA aracılığıyla Cibuti sağlık sektörüne yönelik önemli katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.