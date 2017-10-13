Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:28, 13 Ekim 2017 Cuma
Dış Politika
14:51, 13 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
TİKA'dan Cibuti'de 400 bin kişiye ilaç desteği
TİKA'dan Cibuti'de 400 bin kişiye ilaç desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti Cumhuriyeti'ndeki sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilaç yardımında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Djama Elmi Okieh'in Türkiye ziyaretinde TİKA Başkanı Serdar Çam ile yaptığı görüşmede, Cibuti Cumhuriyeti'nin Somali, Eritre, Sudan ve Yemen'den gelen yaklaşık 400 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptığını iletti.

Okieh, Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarından bu konuda herhangi bir destek alamadıklarına dikkati çekerek, hem sığınmacılara hem de bölgede yaşayan Cibuti halkının ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere ilaç desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Cibuti Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında, Cibuti'deki yaklaşık 400 bin sığınmacının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 konteyner ilaç Cibuti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Cibuti Sağlık Bakanlığı İlaç ve Ecza Deposunda düzenlenen teslim törenine Cibuti Sağlık Bakanı Genel Sekreteri, İlaç ve Ecza Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok ile TİKA Cibuti Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı.

Burada konuşma yapan Cibuti Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin, TİKA aracılığıyla Cibuti sağlık sektörüne yönelik önemli katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



İlgili Konular TİKA Cibuti
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
TİKA'dan Cibuti'de 400 bin kişiye ilaç desteği
TİKA'dan Cibuti'de 400 bin kişiye ilaç desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti Cumhuriyeti'ndeki sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilaç yardımında bulundu.
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenen İstanbul'da hava sıcaklıklarnın, 2-5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor
Hasbahçe'nin imara açılacağı iddiasına cevap
Hasbahçe'nin imara açılacağı iddiasına cevap

Fatih Belediye Başkanı Demir, "Burada asla inşaat yapılması söz konusu değil. Burada koruma amaçlı imar planlarına aykırı bir taş bile koyamazsınız. Biz bunun arkasındayız" dedi
Ordu'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 32 gözaltı
Ordu'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 32 gözaltı

Ordu'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı
OHAL süresi uzatılıyor
OHAL süresi uzatılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığ açıklamada, OHAL süresinin pazartesi günü MGK gündemine geleceğini sonra da TBMM'de görüşüleceğini kaydetti.
Yüksekova'da kayakçılar için Kamp Eğitim Merkezi yapılıyor
Yüksekova'da kayakçılar için Kamp Eğitim Merkezi yapılıyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, "Yüksekova Belediyesi ve federasyon kaynaklarıyla buraya güzel bir tesis yapalım, çocuklarımız hem orada düzenli şekilde kayağını ve antrenmanını yapsın hem de otursun çayını içsin, dinlensin, kıyafetini değiştirsin, rahat şekilde evine gitsin istedik" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik bu gece operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik, bu gece operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı." ifadelerini kullan
Yunan adalarına sefer yasağı kaldırıldı
Yunan adalarına sefer yasağı kaldırıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer, "Her iki taraf da sağduyulu davranarak feribotların Yunanistan ve Türkiye arasında yolcu seferlerinin yeniden başlaması yönünde karar aldı. Bu karar karşısında çok sevindik" dedi
FETÖ şüphelisi Metin Topuz avukatlarıyla 3 kez görüştü
FETÖ şüphelisi Metin Topuz, avukatlarıyla 3 kez görüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları ile görüşme imkanı sağlandığını bildirdi.
TSK'dan İdlib açıklaması Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor
TSK'dan İdlib açıklaması: Bölgede gözlem noktaları oluşturuluyor

İdlib'deki çatışmasızlık operasyonuna ilişkin TSK tarafından yapılan açıklamada, bölgede gözlem noktalarının oluşturulmaya başlandığı bildirildi
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 11'i tutuklandı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 115 gözaltı kararı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda 115 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ederek görüştü
Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi
Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç sınıra sevk edildi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner sınır bölgesine sevk edildi.
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 287 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yerinin değiştiği bildirildi
Vizyoner'17 zirvesinde Ülker ve Bim yöneticileri konuştu
Vizyoner'17 zirvesinde Ülker ve Bim yöneticileri konuştu

Müsiad'ın Vizyoner'17 programının ikinci gününde Yıldız Holding ve BİM'in üst düzey yöneticileri Türkiye'nin Dönüşümü panelinde konuştular

Haberler

Çin’den Afrika Birliğine 100 milyon dolarlık askeri yardım
Çin den Afrika Birliğine 100 milyon dolarlık askeri yardım

Çin'in ilk yurt dışı askeri üssü Cibuti'de faaliyete geçti
Çin'in ilk yurt dışı askeri üssü Cibuti'de faaliyete geçti

Cibuti kimlerin toprağı?
Cibuti kimlerin toprağı

Katar, Cibuti'deki askerlerini çekiyor
Katar Cibuti'deki askerlerini çekiyor

Azerbaycan'dan Cibuti'ye insani yardım
Azerbaycan'dan Cibuti'ye insani yardım

Maarif Vakfı'ndan Cibuti'de büyük eğitim hamlesi
Maarif Vakfı'ndan Cibuti'de büyük eğitim hamlesi

Suudi Arabistan da Cibuti'de askeri üs kuruyor
Suudi Arabistan da Cibuti'de askeri üs kuruyor

Cibuti'de iki ülke daha askeri üs kuracak
Cibuti'de iki ülke daha askeri üs kuracak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 