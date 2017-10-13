NEVÜ'de Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının açılışı, Türk ve Japon akademisyenlerin katılımıyla yapıldı.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreni, 16 Eylül 1890'da Japonya dönüşünde Funakura kayalıklarına çarparak sulara gömülen Ertuğrul fırkateyninin mürettabatı anısına saygı duruşuyla başladı.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Türkolog Ordinaryüs Prof. Dr. Tadashi Suzuki, törende yaptığı konuşmada, Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının, Japon halkının ilgi gösterdiği Kapadokya’da açılmasının önemine işaret etti.
Daha sonra konuşmasına Türkçe devam eden Suzuki, Japonya ile Türkiye arasında derin dostluklar bulunduğunu, yeni açılan bölümde Japon tarihinin de öğrenilmesi için NEVÜ'ye teknik destek verileceğini söyledi.
Suzuki, Türkiye'de, Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Japonlar tarafından İstanbul ve Kapadokya çok tanınıyor. Nevşehir'de ana bilim dalının açılması ilişkiler açısından yeni ve önemli bir penceredir. Tarihini bildiğimiz milletin dili ve edebiyatı daha iyi anlaşılacaktır. Japon tarihinin öğrenilmesi için biz de elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız." diye konuştu.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Koichiro Nakamura ise Türkiye'de Japon dili eğitiminin gelişme sürecine girdiğini, büyükelçiliğin, bu tür eğitimlerin Türkiye'de sürdürülmesi amacıyla teknik destekte bulunduğunu dile getirdi.
Öğrencilere seslenen Nakamura, "Üniversiteye girişte çok sayıda seçenek arasında Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünü seçen öğrencilere teşekkür ediyorum. Japon dili ve kültürünü öğrenme konusunda zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama gayret göstermeyi bırakmayın. Yeterlilik sınavlarını kazanacak öğrencileri ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün pekişmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Türk Japon dostluğunu bugüne kadar zedeleyecek bir problem yaşanmamıştır. Bundan sonra da bu dostluğun pekişmesi için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra, açılışı yapılan bölümde yaklaşık bir aydır eğitim alan üniversite öğrencileri Japonca şarkılar seslendirdi.
Program, rektör Bağlı'nın konuklara yöresel el sanatları ürünlerinden yapılan çanak plaketleri takdimiyle sona erdi.
Törene, Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Japon Dış Ticaret Teşkilatı Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Yasuyuki Murahashi, Türk-Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar katıldı.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Türkolog Ordinaryüs Prof. Dr. Suzuki, "Japonlar tarafından İstanbul ve Kapadokya çok tanınıyor. Nevşehir'de ana bilim dalının açılması ilişkiler açısından yeni ve önemli bir penceredir" dedi
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