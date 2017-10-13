Güncelleme: 15:33, 13 Ekim 2017 Cuma

Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın tutukluluk süresi uzatıldı





Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, hakkındaki rüşvet ve siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Park'ın, tutukluluk halinin 6 ay uzatılmasına hükmetti. Savcılar, mahkeme davayla ilgili karara varana kadar Park'ın tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, savcıların, delilleri ortadan kaldırmaya çalışabileceği gerekçesiyle Park'ın tutukluluk süresinin uzatılması yönündeki talebini kabul etti. Davaya ilişkin kamuoyunun tepkisini ve suçlamaların ciddiyetini gerekçe gösteren savcılık, bu yılın sonuna kadar tanıklardan ifade alınmasını bitirmeyi planladıklarını vurguladı. Tutuklama kararının süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından eski devlet başkanının tutukluk süresi 6 ay daha uzatılacak. Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Devlet Başkanı'nın yetkileri elinden alınmıştı. Ardından Anayasa Mahkemesi, 10 Mart'ta Park'ın Devlet Başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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